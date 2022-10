Basket: Mutombo sta male, leggenda Nba ha un tumore al cervello

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Tutta la Nba si stringe intorno a Dikembe Mutombo. La leggenda del basket americano ha un tumore al cervello ed è in cura nella sua città, Atlanta: lo ha reso noto la stessa lega con una nota uficiale in cui spiega che il campione, uno dei più grandi stoppatori della storia della pallacanestro, "sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti e sta reagendo molto bene". "Dikembe e la sua famiglia chiedono il rispetto della privacy durante questo periodo così da potersi concentrare sulle sue cure e sono grati per le vostre preghiere e gli auguri" scrive ancora la Nba.

Mutombo, 56 anni, ha giocato per 18 stagioni in Nba, quattro volte eletto miglior difensore dell'anno. Dal 2015 è entrato nella Hall of Fame. (ANSA).