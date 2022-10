Basket: 4,5 mln di persone sui canali social Lba per Supercoppa

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - Hanno raggiunto una platea di 4,5 milioni di persone le attività 'social' delle Lega Basket di Serie A in occasione della Supercoppa andata in scena la scorsa settimana a Brescia e vinta dalla Virtus Bologna. Sulle piattaforme la Lega Basket ha 'caricato' una serie di contenuti per raccontare non solo l'evento sportivo ma anche i suoi personaggi, senza tralasciare lo spettacolo extra campo e la città di Brescia, che ha ospitato le quattro finaliste.

Attraverso i propri canali social, grazie a questi contenuti, è stato raggiunto un pubblico complessivo di 4.5 milioni di persone, generando oltre 2 milioni di visualizzazioni con i video pubblicati su TikTok. La due giorni bresciana ha inoltre ospitato un totale di 13 tra community, influencer e VIP appassionati di basket: i contenuti pubblicati dagli invitati sui rispettivi profili hanno generato 3.5 milioni di visualizzazioni, andando così ad allargare sensibilmente il bacino di utenza. (ANSA).