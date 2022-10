Eurolega: Asvel Villeurbanne-EA7 Milano 62-69

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Esordio vincente per l'EA7 Milano in Eurolega. La vittoria 69-62 in casa dell'Asvel Villeurbanne certifica una paziente crescita per la squadra di Ettore Messina, nonostante gli infortuni - out Datome, Shields, Mitrou-Long e Baldasso - e il naturale ritardo nell'alchimia per aver avuto i sette nazionali degli Europei solo a settembre inoltrato. Baron (18, con 4/4 da tre) e Melli (16) conducono la rimonta di Milano, sotto di 15 (5-20) dopo 6' ma abile a non scomporsi e cambiare in corsa abito, con un quintetto più basso e più aggressivo in difesa. I 18 punti concessi nella ripresa, con un ottimo Hall a frenare De Colo (18, ma di cui 16 nel primo tempo), soddisfano coach Messina. Sono le due triple consecutive di Baron e di Pangos - fino a quel momento poco incisivo - a 54'' dalla fine a far partire i titoli di coda, con il +5 (67-62). (ANSA).