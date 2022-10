Basket: Mondiale donne, bronzo Australia e Jackson in trionfo

(ANSA) - SYDNEY, 01 OTT - Al mondiale femminile di basket l'Australia ha ampiamente battuto il Canada (95-65) vincendo la medaglia di bronzo e regalando l'uscita di scena più bella alla leggendaria Lauren Jackson, applaudita dalle compagne di squadra e dal pubblico. Jackson, 41 anni, dopo nove anni di assenza dalle 'Opals', era rientrata proprio per questo Mondiale disputato in casa sua. I quasi 10mila spettatori del Superdome l'hanno salutata con una standing ovation quando è stata sostituita a pochi minuti dalla fine ed a partita terminata le compagne l'hanno portata in trionfo al centro del campo.

Contro le canadesi Jackson ha realizzato la sua migliore prestazione del torneo con 30 punti e 7 rimbalzi. Ha vinto la quarta medaglia iridata (titolo nel 2006, 3/o posto nel 1998, 2002 e 2022). Nel palmares della Jackson, una delle più grandi giocatrici della storia, anche quattro medaglie olimpiche (argento nel 2000, 2004 e 2008, bronzo nel 2012) e due titoli WNBA (2004 e 2010 con il Seattle Storm).

"Chiudere la mia carriera davanti a questo pubblico incredibile... non avrei potuto sognare di meglio. Non c'è mai stato niente di più importante che indossare la maglia australiana", ha detto Jackson in conferenza stampa. (ANSA).