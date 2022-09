Eurobasket: Malagò "l'Italia ha fatto una bellissima figura"

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "La pallacanestro italiana ha fatto una bellissima figura sotto ogni punto di vista. Abbiamo visto che è competitiva a livelli molto importanti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha elogiato così la nazionale di Pozzecco uscita ai quarti agli europei.

Poi sul caso provvigioni della Federciclismo spiega: "Quanto successo è stato frutto di "errori, equivoci. Questo mi sembra un dato di fatto. Abbiamo aperto un audit per verificare la situazione, abbiamo anche ricevuto la relazione del collegio sindacale della federazione e non ci sono elementi per intervenire in modo diverso. Peraltro la gestione amministrativa della federazione è particolarmente virtuosa negli ultimi tempi.

La vicenda è terminata". Poi la solidarietà espressa alla collega di Giunta Norma Gimondi perché "in questa vicenda c'è da dividere l'aspetto umano da quello della sostanza dei fatti - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - Norma ha ringraziato tutti, è felice di restare in Giunta, a prescindere da quell'episodio si sarebbe voluta invece dimettere dal Consiglio della Fci. E la prossima settimana porterà tutti i pezzi di carta, i vari passaggi che l'hanno portata a questa decisione". (ANSA).