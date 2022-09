Eurobasket: troppo Giannis, Italia si piega alla Grecia

Un uomo solo al comando: Giannis Antetokounmpo. Il due volte mvp della Nba è dominante nella vittoria della Grecia sull'Italia (85-81), una gioia per gli occhi degli appassionati. Ma l'Italia si fa ben valere con una feroce rimonta da -15 nell'ultimo periodo, sfiorando il pareggio con una tripla di Fontecchio. lI nuovo giocatore di Utah si conferma leader offensivo degli Azzurri con 26 punti, nonostante le attenzioni speciali della difesa ellenica. Il Forum è sold out da tempo per ammirare Giannis, il parterre è regale: il leggendario coach degli Spurs Gregg Popovich siede di fianco al suo ex assistente Ettore Messina, Luis Scola è accanto a Marco Belinelli, Kyle Hines conversa con Dino Meneghin e Sandro Gamba, il cui cortometraggio sulla sua vita sarà proiettato domani in anteprima a Milano. Tutti impressionati da Giannis, immarcabile da chiunque e impossibile da attaccare senza ottenere un tiro contestato o una stoppata con quelle braccia interminabili: ci prova Melli con impegno e rimedia subito uno sfondamento da applausi; ci prova il collettivo con difese flottate e raddoppi sistematici.

Ma Giannis giganteggia anche oltre il mero dato statistico, già di per sé impressionante: 25 punti e 11 rimbalzi. Un autentico extraterrestre. L'Italia è impotente di fronte a questa scultura dalle sembianze perfette dell'uomo vitruviano. Quando è in campo c'è poca storia: è troppo impattante la sua presenza su entrambi i lati e così la Grecia allunga. Quando invece siede in panchina - e Dorsey (23) diventa la principale opzione offensiva - gli Azzurri rientrano in partita (nonostante un modesto 34% dal campo nel primo tempo) e restano in scia, dimostrando di esserci, di crederci e di essere ad un buon livello, quasi al livello di una delle favorite per una medaglia. "Abbiamo assaggiato cosa vuol dire affrontare una squadra da podio - l'analisi di Datome - e siamo stati lì". La squadra di Pozzecco resta sotto per tutti i 40' ma convince per le continue reazioni alle spallate firmate Giannis. Sul -12 (25-37) piazza un 7-0 che scalda il pubblico. Sul -14 (45-59) Fontecchio segna due triple consecutive, le prime della sua gara dopo 6 errori, seguito da Polonara (14+10) per un nuovo -5. Sul -15 (60-75) torna a -4 con 8 punti in fila prima di Tonut (13) e poi di Fontecchio. E' uno sforzo vano perché arriva una sconfitta netta ma è un buon segnale per il Poz: contro Ucraina (lunedì) e Croazia (martedì) l'Italia si giocherà il piazzamento nel girone ma lo spirito quantomeno è confortante. L'altra buona notizia è che di Giannis al mondo ne esiste solo uno e l'Italia lo ha già affrontato