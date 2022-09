Basket: Europei; Datome, ci mancherà campione come Gallinari

(ANSA) - MILANO, 01 SET - L'infortunio di Danilo Gallinari "è un dispiacere non tanto sportivo, anche se ci mancherà un campione come lui, ma umano per un evento così bello a casa sua a Milano": lo ha detto il cestista italiano Gigi Datome parlando dell'infortunio di Gallinari a margine dell'inaugurazione della 'Fan Zone' per gli Europei di Basket allestita in piazza Duomo.

Alla nazionale mancherà "la persona e il giocatore - ha continuato Datome - In tutto il raduno è stato un qualcosa di contagioso, sempre a disposizione del gruppo; gli infortuni fanno parte del gioco ma a lui sono successi troppe volte.

Dispiace umanamente per un compagno di squadra e un amico".

Datome ha anche parlato degli Europei che stanno per cominciare: "Giocare in casa è qualcosa di speciale - ha concluso - esserci è un enorme piacere. Bellissimo per Milano e per gli appassionati di basket". (ANSA).