Italia, NBA, Eurolega: Sky resta la casa del basket

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Tutte le competizioni Fiba fino al 2025, tra cui Europei e Mondiali maschili e femminili, più di 500 partite Nba, l'Eurolega di EA7 Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna e l'Eurocup di Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Sky Sport si conferma la casa del basket e offrirà una programmazione capillare per gli Europei che dopo 31 anni torneranno in Italia, con studi di analisi pre e post-partita. Saranno trasmessi su Sky e NOW tre match al giorno durante la fase ai gironi, comprese le sfide degli azzurri contro Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna, poi tutte le partite dagli ottavi di finale in poi.

