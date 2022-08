Basket: parte da Bologna cammino europeo della nazionale

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Parte da Bologna, da Basket city, la serie di quattro amichevoli che la Nazionale italiana di pallacanestro giocherà da domani al 20 agosto, in vista della qualificazione al Mondiale 2023 e per l'EuroBasket 2022, il Campionato europeo che vedrà disputarsi uno dei quattro gironi al Forum di Milano dal 2 all'8 settembre.

Domani, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle 20.30, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno la Francia.

L'allenatore ha rivolto il suo primo pensiero a Gabriele Procida e Matteo Spagnoli, che sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Pinzolo: "Sono rimasti con noi una settimana e ho capito quanto ci tenessero a far parte di questo gruppo - ha sottolineato il Ct - Abbiamo la necessità di costruire un gruppo di 25-30 atleti che si sentano parte di una sorta di famiglia, che con il mio staff stiamo cercando di costruire. Domani andremo in campo 15, poi dovrò fare altre scelte, eliminarne ancora tre, mi fa soffrire, ma fa parte del gioco".

Per quanto riguarda gli avversari francesi, Pozzecco non nasconde che si tratti di "una delle squadre più forti del mondo "i ragazzi saranno stimolati dal giocare contro 7-8 giocatori Nba e conto che avremo un aiuto dal parte del pubblico". Sono già 4500 i biglietti venduti per la partita e si punta a superare quota 5 mila.

Per il capitano Luigi Datome "sarà una partita impegnativa, ma ci mostrerà tante cose a cui dovremo fare attenzione se vogliamo giocare bene l'Europeo". Dopo due giorni di riposo, la Nazionale si ritroverà a Bologna per poi partire alla volta di Montpellier e restituire la visita ai Bleus. Concluso l'impegno francese, gli azzurri voleranno ad Amburgo per la Supercup: sfida contro la Serbia il 19 agosto e una tra Germania e Repubblica Ceca il 20 agosto. A seguire, le gare ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali: il 24 agosto contro l'Ucraina in Lettonia e il 27 agosto contro la Georgia a Brescia. Poi, l'esordio all'Eurobasket, il 2 settembre al Forum di Milano contro l'Estonia. (ANSA).