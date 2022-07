Basket 3x3: Red Bull Half Court dà spettacolo a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La tappa romana del Red Bull Half Court, il torneo internazionale di basket 3 contro 3, ha illuminato il campetto di Villa Mercede, nel cuore di San Lorenzo. A vincere nella competizione maschile è stato l'All Star Coliseum: Matteo Caridà, Ivan Caridà, Dario Masciarelli e Matteo Santucci hanno sconfitto in finale per 19-12 il Baruz Team. Nel femminile invece le Silverback (Federica Pompei, Valentina Barbieri, Laura Gelfusa e Valentina Sestito) hanno bissato il successo 2021, piegando The Last Shot 10-8.

Il 30 luglio, a Bologna sono in programma le finali italiane nel playground dei Giardini Fava. Le squadre vincitrici voleranno settembre al Cairo dove si terrà la finale mondiale.