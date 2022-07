Basket: Messina, Pangos e Voigtmann? Osserviamo fiduciosi

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Non si sbilancia Ettore Messina sugli acquisti di Kevin Pangos e Johannes Voigtmann, ma ammette che i due giocatori dovrebbero presto vestire la canotta dell'Olimpia Milano, una volta che si saranno liberati dal Cska Mosca.

"Noi stiamo a guardare - ammette l'allenatore dell'EA7, che oggi ha salutato Ben Bentil - ma siamo molto fiduciosi". Milano ha perso, con direzione Real Madrid, Sergio Rodriguez ma Messina, intervenuto a margine di un evento alla House of Bmw per celebrare gli scudetti di Olimpia e Milan, non teme "un'assenza di leadership" nello spogliatoio: "Melli, Datome e Hines manterranno il loro status nello spogliatoio, credo che Hall e Shields saranno ancora più protagonisti e mi aspetto che i nuovi arrivati avranno la personalità per imporsi gradualmente". (ANSA).