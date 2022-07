Gallinari a Boston: 'Il posto che avevo sempre sognato'

"Il posto che avevo sempre sognato". #Celtics #Boston #NBA". Con questo post su Instagram, accompagnato da un fotomontaggio che lo ritrae già con la canottiera n.8 dei Celtics, Danilo Gallinari fa sapere di aver scelto la franchigia di Boston che fino a nemmeno un mese fa ha conteso ai Golden State Warriors il titolo, nelle finali Nba.

Gallinari, che nell'ultima stagione ha giocato negli Atlanta Hawks, è libero di firmare il contratto che lo legherà ai Boston Celtics per i prossimi due anni. Infatti dopo aver fatto scadere le 48 ore nella "waiver list", l'azzurro che per via di una trade era 'transitato' nei San Antonio Spurs senza legarsi al team texano, può formalizzare l'accordo già raggiunto con Boston a 13.3 milioni di dollari complessivi nel biennio.

Per Gallinari, che comincerà l'anno prossimo la sua 15/a stagione nella Nba, sarà la sua sesta squadra diversa in carriera, dopo le esperienze con New York, Denver, LA Clippers, Oklahoma City e Atlanta.