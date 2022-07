Basket:verso mondiali 2023,Olanda 1/a gara ufficiale Pozzecco ct

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Ultimo allenamento in Italia per la nazionale di basket e partenza alla volta di Almere. Sarà proprio la città alle porte di Amsterdam ad ospitare l'ultimo match della prima fase di qualificazione ai mondiali in programma a settembre 2023 tra Giappone, Indonesia e Filippine.

Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco - alla sua prima gara ufficiale sulla panchina dell'Italia - sfideranno domani i Paesi Bassi guidati dal coach italiano Maurizio Buscaglia. Scelti i 12 giocatori, autorizzati a lasciare il raduno di Brescia Davide Alviti, Diego Flaccadori, Luca Severini e Tomas Woldetensae.

Prima partita ufficiale dunque per Pozzecco dopo l'amichevole di sabato scorso a Trieste contro la Slovenia: "Inutile sottolineare l'importanza della gara contro i Paesi Bassi. I nostri avversari sono abituati a giocare insieme e questo rappresenta per loro un vantaggio. Noi dovremo cercare di correre e controllare i rimbalzi in difesa. In questi giorni abbiamo visto, nelle qualificazioni al Mondiale, risultati a sorpresa e squadre blasonate andare in difficoltà contro avversari sulla carta apparentemente meno quotati. L'attenzione dovrà essere massima anche perché contro i Paesi Bassi sarà la prima di un nuovo corso tecnico. In queste due settimane abbiamo inserito concetti che cominceremo a sviluppare già domani ma che troveranno continuità e fluidità nel corso dell'estate fino all'Europeo. Sono comunque molto contento di come i ragazzi si siano allenati fin qui".

La partita chiuderà il programma della prima fase del gruppo H, che diversi mesi fa ha visto l'estromissione della Russia a causa del conflitto in Ucraina. La decisione della FIBA ha così consentito a Italia, Islanda e Paesi Bassi di assicurarsi un posto nella seconda fase a prescindere dai risultati degli ultimi turni. Ciò che conterà saranno i due punti in palio, visto che il regolamento prevede che le squadre qualificate portino in dote nel secondo step tutti i punti guadagnati dalle vittorie.

I 12 Azzurri scelti: Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Paul Biligha, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Luigi Datome, John Petrucelli. (ANSA).