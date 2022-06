Basket: per Italia-Olanda torna Datome

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Ѐ iniziato il raduno a Brescia della Nazionale azzurra di basket in vista della gara del 4 luglio contro i Paesi Bassi in trasferta ad Almere, ultima gara della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023.

Dopo la partita tra Italia e Slovenia a Trieste - finita 90-71 per la squadra di Sekulic - e due giorni di break, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, tra i quali scegliere i 12 che scenderanno in campo contro la selezione Oranje guidata da Maurizio Buscaglia.

Presente nella rosa Luigi Datome, la cui ultima presenza in Nazionale risale al match contro il Portorico, ultima gara del Mondiale in Cina nel 2019, che con le sue 175 presenze sarà il capitano.

La squadra si allenerà al PalaLeonessa di Brescia fino al 3 luglio, giorno della partenza per i Paesi Bassi e le sessioni di giovedì 30 giugno e sabato 2 luglio delle 11.00 e delle 13.00 saranno a porte aperte.

Quella contro i Paesi Bassi è l'ultima gara della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 che si giocherà a settembre del prossimo anno tra Giappone, Indonesia e Filippine.

L'Italia, già alla seconda fase in virtù dell'estromissione della Russia dalla competizione, cerca due punti da portare in dote nel cammino verso il Mondiale. (ANSA).