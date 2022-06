Basket: Italia-Slovenia 71-90; Pozzecco 'emozione incredibile'

(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - Non poteva non essere una partita speciale e partita speciale è stata. La prima assoluta da ct della Nazionale di Gianmarco Pozzecco nella sua Trieste, la stella di Luka Doncic (12 punti per lui) a illuminare l'Allianz Dome, gremito in ogni ordine di posti per una festa di pallacanestro che ha accomunato Italia e Slovenia. Alla fine ha prevalso la squadra di Sekulic (71-90), che nei prossimi giorni come l'Italia affronterà sfide molto importanti per la qualificazione al Mondiale 2023.

Il miglior marcatore azzurro è stato Tomas Woldetensae con 13 punti, in doppia cifra anche Achille Polonara a quota 12.

Esordio con la Nazionale Senior per lo stesso Woldetensae, Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli. Spissu, Tonut, Petrucelli, Polonara e Severini è stato invece il quintetto iniziale scelto dal nuovo ct.

"E' stata una settimana lunga e faticosa per me, un terremoto di emozioni incredibile - le parole di Pozzecco a fine partita -. Quando sono entrato in campo ero visibilmente emozionato, l'accoglienza che mi ha riservato il pubblico di Trieste è stata indimenticabile. Per noi era una sfida complicata, faccio i complimenti alla Slovenia per la grande intensità che hanno messo in campo arricchendo la loro partita con giocate di grande talento. Sono orgoglioso di questi ragazzi, il tempo per lavorare era poco ma ho avuto risposte importanti in una serata in cui qualcuno ha sofferto anche la tensione dell'esordio.

L'importante era non mollare e non è successo, ho insistito in questi giorni sul concetto di condivisione e paradossalmente ci siamo passati troppo la palla rinunciando a qualche tiro".

