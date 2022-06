Basket, Nba: Golden State vince ancora, il titolo è a un passo

Golden State conquista la seconda vittoria consecutiva (104-88) contro Boston, nella serie delle Finals del campionato di basket Nba, che adesso è sul 3-2. Curry ha fornito un contributo limitato al successo dei californiani, garantendo solo 16 punti, tuttavia ci hanno pensato Wiggins (26 punti e 13 rimbalzi) e Thompson (26 punti e 13 rimbalzi) a fare la differenza per i Warriors. Ai Celtics non sono bastati i 27 punti e 10 rimbalzi di Tatum. Nella notte italiana fra giovedì e venerdì, a partire dalle ore 3, andrà in scena Gara-6. Se necessaria Gara-7 si disputerà nella notte fra domenica e lunedì. Il titolo per i Warriors, però, potrebbe arrivare anche prima.