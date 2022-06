Basket, Nba: Curry da impazzire, Golden State acciuffa Boston

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Uno Stephen Curry scatenato e a dir poco clamoroso trascina Golden State verso il 2-2 complessivo nella serie delle 'Finals' del campionato Nba di basket. In Gara-4, andata in scena nella notte contro i Boston Celtic, il numero 30 dei Warriors segna 43 punti e indirizza il punteggio nel secondo tempo.

Boston è in gran forma, ma forse pecca di inesperienza nel finale, perché attacca male negli ultimi minuti e, alla fine, esce dal campo sconfitto, perdendo anche il fattore campo. La serie è dunque ferma sul 2-2 e le due squadre si rivedranno a San Francisco per dare vita a Gara-5 nella notte italiana fra lunedì 13 e martedì 14 giugno, con inizio alle ore 3. Il titolo Nba è ancora tutto da assegnare. (ANSA).