Basket: finali Nba, Golden State batte Boston, serie sull'1-1

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Dopo una gara-1 ribaltata nel quarto periodo da un clamoroso parziale firmato Celtics, non riesce una seconda volta l'impresa a Boston che viene travolta a inizio ripresa da Golden State (107-88 il risultato finale) e affonda sotto i colpi Warriors e le triple di Steph Curry e di un ritrovato Jordan Poole. La serie, di nuovo in parità (1-1).

Ora lle Nba Finals si spostano in Massachusetts al TD Garden per gara-3 nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno. (ANSA).