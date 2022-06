Nba: fari sulle Finals, in lizza Warriors e Celtics

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Le Finals dell'Nba partono questa notte con Golden State Warriors e Boston Celtics a contendersi l'anello a distanza di 58 anni. All'epoca, Bill Russell e compagni travolsero la formazione guidata da Wilt Chamberlain, vincendo il sesto di otto titoli consecutivi con Red Auerbach in panchina.

Stavolta, però, la questione appare molto diversa: secondo gli esperti Sisal, infatti, i Warriors sono dati vincenti, in Gara-1, a 1,60, rispetto al 2,30 della formazione di Ime Udoka.

Quote molto simili per il successo finale: 1,60 per Steph Curry e compagni, 2,35 per Boston. I verdi dell'Est arrivano inoltre da due serie molto complesse, entrambe terminate 4-3, contro i Milwaukee Bucks e i Miami Heat. Il trionfo dei Celtics in sette partite per la terza volta consecutiva è dato a 6,00; lo stesso risultato esatto, ma per Golden State, si gioca 4,50. Steph Curry stavolta punta non solo al quarto trionfo di squadra, ma anche al primo come MVP delle Finals, ipotesi offerta a 1,80.

Boston, invece, è consapevole che tutto, o quasi, dipenderà da Jayson Tatum. Il numero 0 dei Celtics miglior giocatore delle finali si gioca a 2,75. (ANSA).