Basket: Nba; Miami porta Boston a Gara-7, Butler prodigioso

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Jimmy Butler è stato il protagonista assoluto di Gara-7 della finale dei Playoff di Conference Est dell'Nba di basket, realizzando 47 punti, conditi da 9 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi. Grazie alle sue prodezze, Miami è riuscita a guadagnare Gara-7 contro Boston. I Celtics non sono riusciti a evitare la sconfitta, malgrado i 30 punti di Jayson Tatum e i 20 di Jaylen Brown. Per l'accesso alle Nba Finals (dal 2 giugno) servirà, pertanto, un altro match fra Miami e Boston.

Appuntamento in Florida nella notte fra domenica e lunedì.

Conference Est (finale Gara-6): Boston-Miami 103-111 (3-3) (ANSA).