Nba: finali Est, Boston vince a Miami e va sul 3-2

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - I Boston Celtics hanno vinto gara-5 della finale della Eastern Conference in Nba, imponendosi 93-80 a Miami sugli Heat e portandosi avanti 3-2 nella serie, con la possibilità di chiudere il conto domani in casa, al TD Garden. A spezzare l'equilibrio che si era creato nelle prime quattro partite è stata la grande difesa dei bostoniani, che sono anche molto migliorati al tiro, ma anche le disastrose percentuali offensive degli Heat, con un impressionante 15,6% nei tiri da tre punti.

Miami dovrà realizzare un'impresa in Massachusetts per evitare un'eliminazione che sa di vendetta per Boston, eliminata in questa fase dallo stesso avversario due anni fa nella bolla di Orlando. Se ciò accadrà, i Celtics potranno coltivare il sogno della conquista del 18/o anello, superando i Lakers.

