Playoff NBA: Boston vince a Miami, serie sull'1-1

Guidata da Jayson Tatum e Marcus Smart, Boston ha battuto Miami a domicilio (127-102) pareggiando la serie nella finale della Eastern Conference.

Sconfitti nel primo incontro (118-107), i Celtics hanno brillantemente recuperato in Florida.

Quando giocano a questo livello di intensità e precisione, Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart sono inarrestabili.

Tatum ha lasciato il segno nel primo periodo, segnando 20 (70% di successo al tiro) dei suoi 27 punti. Non da meno Brown (24 pt, 8 rimbalzi), mentre Smart ha addirittura sfiorato la tripla doppia (24 pt, 12 assist, 9 rimbalzi). "Lo sforzo collettivo stasera è stato totale", ha detto poi Smart, che ha dovuto saltare la partita N.1 per un dolore al piede e il cui ritorno si è fatto sentire. Come quello di Al Horford (10 punti), autorizzato a giocare dopo essere uscito dal protocollo Covid.

I Celtic erano già in vantaggio all'intervallo (70-45), record di franchigia come bonus: mai la squadra più vincente della storia, con i Lakers (17 incoronazioni), avevano segnato tanti punti dopo due quarti in una partita di spareggio fuori casa. Dopo l'intervallo lungo Miami si è affidata Jimmy Butler.

L'esterno ha accumulato 16 punti nel 3/o quarto, per chiudere con 29 in totale (e 6 rimbalzi), ma questa volta è stato lasciato troppo solo per gettare le basi di una possibile rimonta. Solo Gabe Vincent, abile sulla lunga distanza (4/8, 14 pt), Victor Oladipo (14) e Tyler Herro (11) hanno cercato di assecondarlo. Gli Heat ancora una volta hanno dovuto fare a meno di Kyle Lowry (bicipite femorale), mentre PJ Tucker ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo per un colpo al ginocchio.

Le prossime due partite si giocano al TD Garden di Boston.

