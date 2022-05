Playoff NBA: in gara 1 Golden State travolge Dallas

(ANSA) - LOS ANGELES, 18 MAG - I Golden State Warriors di Stephen Curry hanno inflitto una sonora sconfitta ai Dallas Mavericks (112-87) di un Luka Doncic 'limitato' a 20 punti, nella partita di apertura delle finali della Western Conference.

Tre giorni dopo che Doncic aveva distrutto i Phoenix Suns in Arizona, la star slovena ha avuto vita difficile contro Golden State. I Warriors, già in vantaggio di nove punti all'intervallo (54-45), hanno fatto la differenza nel terzo quarto, vincendo 34-24 e portando il vantaggio a 19 punti all'inizio del quarto quarto. Hanno ulteriormente allungato all'inizio dell'ultimo quarto, per toccare i +27, prima di vincere comodamente. In una squadra con sette giocatori sopra i 10 punti, Curry ha aperto la strada con 21 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, mentre Jordan Poole e Andrew Wiggins hanno totalizzato 19 punti ciascuno.

Doncic, autore di una partita senza sprazzi, è stato comunque il miglior realizzatore dei Mavericks con 20 punti. Nella prima metà del match i Mavs hanno sbagliato tanto, con 14 su 44 da due punti. Nonostante tutto, a metà del secondo quarto erano dietro di soli due punti (35-33). Ma poi i Warriors hanno spinto sull'acceleratore, con un 11-2 che ha indirizzato l'incontro.

Gara-2 domani a San Francisco. Il vincitore di questi playoff della Western Conference affronterà quello della Eastern Conference, Boston o Miami, nelle finali NBA. (ANSA).