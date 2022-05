Technogym è Official Partner dell'Eurolega di Basket

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Technogym, brand di riferimento per l'allenamento dei campioni dello sport e Fornitore Ufficiale delle ultime otto edizioni delle Olimpiadi, è Official Training Partner dell'Euroleague Basketball in occasione della Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 di Belgrado. Alla Final Four, Technogym fornirà tutte le attrezzature premium necessarie ai giocatori e ai coach delle squadre per allenarsi a Belgrado in vista dei match dell'EuroLeague.

"I nostri atleti sono abituati ad allenarsi nelle strutture all'avanguardia dei loro club per tutta la stagione e vogliamo far sì che possano continuare ad allenarsi ai massimi livelli per prepararsi a disputare la Final Four di Belgrado", ha dichiarato Roser Queralto, Chief Business Officer di Euroleague Basketball. "Technogym ci offre le soluzioni perfette per le esigenze dei nostri giocatori e squadre e siamo lieti di collaborare con un marchio di alto livello che vanta una lunga reputazione nella preparazione atletica di atleti di livello mondiale in tutti gli sport".

L'obiettivo di Technogym è quello di contribuire a sviluppare la filosofia del fitness, Wellness e sport, trasformandola in un vero e proprio stile di vita grazie ad attrezzature innovative e all'avanguardia e contenuti di allenamento personalizzati sulle singole esigenze.

"In Technogym lavoriamo ogni giorno per sviluppare i migliori prodotti e le migliori soluzioni digitali per supportare gli atleti professionisti e gli appassionati di fitness a raggiungere i loro obiettivi e le loro aspirazioni", ha dichiarato Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym. "Technogym è stato Fornitore Ufficiale delle ultime otto Olimpiadi e marchio di riferimento per gli atleti che si allenano in tutto il mondo. Partendo dal nostro impegno a lungo termine al fianco degli atleti, siamo lieti che Euroleague Basketball abbia scelto Technogym come Partner Ufficiale della Final Four". (ANSA).