Basket, Nba: Miami e Phoenix vincono, fattore campo decisivo

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Miami e Phoenix, sfruttando il fattore campo, riescono a portarsi al comando nel punteggio della serie di semifinale dei Playoff del campionato Nba di basket. Le due Gare-5, infatti, sono appannaggio di entrambe le squadre ospitanti, Miami e Phoenix, che adesso conducono per 3-2 dopo i rispettivi successi su Filadelfia e Dallas.

Gli Heat, con ben 7 cestisti in doppia cifra, vengono trascinati dai 23 punti di Jimmy Butler; a nulla servono, se non a rendere meno amara la sconfitta, i 17 punti di Joel Embiid e i 14 di James Harden. I Suns battono, invece, i Mavericks grazie a 28 punti di Devin Booker e adesso puntano alla finale.

Semifinali risultati Conférence Est: Miami-Filadelfia 120-85 (3-2) Conférence Ovest: Phoenix-Dallas 110-80 (3-2). (ANSA).