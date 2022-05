Basket: playoff NBA; Boston rimonta Milwaukee e va sul 2-2

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Un grande Al Horford da 30 punti dà a Boston il 2-2 in rimonta nella serie e riapre i giochi in un testa a testa in cui i Celtics tornano ad avere il fattore campo. Ai Milwaukee Bucks non bastano i 34 punti e 18 assist di Giannis Antetokounmpo (108-116 il risultato finale). Golden State invece piazza il parziale da 11-2 nel finale contro i Memphis Grizzliese passa in vantaggio nell'ultimo minuto di gioco, approfittando dell'assenza dell'infortunato Ja Morant e di un super Steph Curry nel finale (32 punti alla sirena e 101-98 il finale).

Spalle al muro, i Celtics trovano il miglior quarto della loro semifinale di Conference, chiudono con un parziale da 43-28 la partita e si prendono con merito una vittoria che vale il 2-2.

In svantaggio anche di 11 lunghezze a meno di un quarto d'ora dalla fine, Boston si riprende il fattore campo e allunga un testa a testa ancora molto avvincente.

Si conclude nel migliore dei modi l'inseguimento Warriors durato 47 minuti e 13 secondi: basta il parziale da 11-2 che chiude i conti negli ultimi possessi di gara-4 per ribaltare la situazione, condannare Memphis a una sconfitta che complica il cammino Grizzlies e regalare così a Golden State ben tre match point per accedere alla finale di Conference. Merito della stoppata di Draymond Green su Jackson Jr. e di uno Steph Curry che ritrova la mira quando conta di più (ANSA).