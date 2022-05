Basket: playoff Nba; Miami e Phoenix vincono e vanno sul 2-0

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Miami e Phoenix mantengono il fattore campo anche in gara-2 e si portano entrambe sul 2-0 nelle serie contro Philadelphia e Dallas. Gli Heat usano un parziale di 10-0 nel quarto periodo per piegare definitivamente la resistenza dei Sixers (119-103 il risultato finale), a cui non servono i 34 punti di Tyrese Maxey per sopperire all'assenza di Joel Embiid.

I Suns spaccano in due la partita nel quarto periodo con i 58 punti della coppia Paul-Booker, rendendo inutili i 35 di un Luka Doncic puntato continuamente in difesa: 129-109 il finale. A 3:45 dalla fine del terzo quarto la partita è in perfetta parità sul 78-78, ma da lì in poi i Suns chiudono la frazione di gioco con un parziale di 11-5 e soprattutto nell'ultimo quarto segnano 20 punti contro i soli 2 degli avversari in poco meno di 5 minuti per prendersi gara-2 con autorità. L'attacco di Phoenix gira a pieno regime e sfiora il 65% dal campo (nuovo record di franchigia ai playoff) con il 52% da tre punti (13/25), portandosi sul 2-0 nella serie.