Basket: Nba;altra rimonta, Memphis vince serie con Minnesota

(ANSA) - MINNEAPOLIS, 30 APR - Vincitori in rimonta per la terza volta in sei partite, i Memphis Grizzlies si sono imposti ieri notte per 114-106 sui Minnesota Timberwolves, cogliendo la quarta vittoria e quindi aggiudicandosi la serie (4-2) contro i rivali. Ora i Grizzlies giocheranno, da domani notte, le semifinali della Western Conference contro i Golden State Warriors.

Sotto di 13 a 6'58" dalla fine del terzo quarto, Memphis ha poi ritrovato la chimica giusta e alla fine ha chiuso davanti, grazie in particolare a Dillon Brooks e Desmond Bane, autori di 23 punti a testa, a Jaren Jackson Jr., in doppia doppia con 18 punti e 14 rimbalzi, e a Jamel Morant, anche lui in doppia doppia con 17 punti e 11 assist.

Intanto c'è una pessima notizia per i Philadelphia 76ers, che stanno per giocare la serie di semifinale di Eastern Conference contro i Miami Heat. La superstar Joel Embiid, infortunatosi per un colpo al volto nella sfida contro i Toronto Raptors, dovrà rimanere fermo a tempo indeterminato avendo riportato una frattura dell'orbita oculare destra. (ANSA).