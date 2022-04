Basket: Milano perde 75-70 con Efes, è fuori da Eurolega

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Finisce qui l'avventura dell'Ax Milano in Eurolega e sfuma il sogno Final Four. L'Efes vince anche gara4 (75-70) e chiude la serie 3-1, volando a Belgrado e raggiungendo il Real Madrid. L'Olimpia, tra strappi e frenate, resta in gara fino alla fine nonostante le tante assenze, anche sfruttando i 21 punti di Datome (di cui 14 nei primi 20') e la doppia doppia di Hines (10 e 12 rimbalzi, di cui 8 offensivi), prima di alzare bandiera bianca contro i campioni d'Europa che cavalcano uno straordinario Pleiss (25 con 37 di valutazione) capace di offuscare le stelle Micic (20 + 5 assist) e Larkin (8 + 7 assist): il finale è nuovamente fatale per la squadra di Messina che, avanti 68-64 a 3'10 dalla fine, subisce un parziale decisivo di 9-0. Milano - che sembra in pole position per firmare Kevin Pangos per il prossimo anno - ha ben due chance per pareggiare la partita sul -3 a 13'' dalla sirena ma le triple di Datome prima e di Shields poi si infrangono sul ferro.

E così le speranze di Milano. (ANSA).