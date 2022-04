Basket: Nba; Tatum fa volare Boston, Nets verso l'eliminazione

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Boston vola, Brooklyn si avvia verso una triste eliminazione. Si avvicinano i primi verdetti dei playoff Nba: i Celtics infliggono un'altra sconfitta a Brooklyn, ko in casa 109-103, e si portano sul 3-0 nella serie trascinati da un Jayson Tatum che ha messo a referto 39 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Mettendo in ombra le stelle dei Nets, Kevin Durant e Kyrie Irving: un flop per Brooklyn che rischia il cappotto.

Nessuna squadra è riuscita infatti a rimontare dal 3-0 negli spareggi Nba.

Gli Utah Jazz intanto pareggiano i conti (2-2) vincendo 100-99 in casa contro Dallas, che aveva comunque fatto registrare il ritorno di Luka Doncic, assente dall'inizio dei play-off. Anche i Minnesota Timberwolves sono tornati sul 2-2 nella serie contro i Memphis Grizzlies dopo la vittoria casalinga per 119-118. Karl-Anthony Towns firma una doppia doppia con 33 punti e 14 rimbalzi. Infine, a Toronto, i Raptors fermano la corsa dei Philadelphia Sixers (110-102). Pascal Siakam ha segnato 34 punti. (ANSA).