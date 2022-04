Basket: Nba; vincono Atlanta e New Orleans, Gallinari ai playoff

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Gli Hawks e i Pelicans completano il tabellone finale dei playoff Nba. Nelle ultime due sfide in programma sono arrivate le vittorie di Atlanta che sul parquet di Cleveland si è imposta 107-101 in rimonta (i Cavs erano arrivati ad avere un vantaggio di 14 punti) grazie a una prestazione super di Trae Young (38 punti e 9 assist): e vola così ai playoff Danilo Gallinari che ha dato il suo contributo al successo con 14 punti a referto. Al primo turno della Eastern conference gli Hawks affronteranno Miami.

Successo fuori casa anche per New Orleans che a Los Angeles ha battuto 105-101 i Clippers privi di Paul George fermato dal Covid. Decisivi i punti (30) di Brandon Ingram. Ai playoff i Pelicans sfideranno Phoenix.

. (ANSA).