Basket, Eurolega: Milano-AS Monaco 63-72

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L'Olimpia Milano getta una ghiotta occasione per diventare padrona del proprio destino e accaparrarsi il secondo posto: contro il Real Madrid, sconfitto a sorpresa dal Panathinaikos, l'Ax si lascia rimontare dal +11 contro il Monaco in casa con una ripresa molto deludente (emblematico il parziale di 1-20), finendo per perdere 63-72, e ora rischia di terminare la stagione regolare come quarta. Tutto dipenderà dalla combinazione di risultati dell'ultimo turno tra Real, Olympiacos e la stessa Milano.

E' l'ex Mike James, accolto con grandi fischi al suo ritorno al Forum, a decidere la gara con 1 punti e 7 assist, mentre Donta Hall domina sotto canestro sfiorando la doppia doppia (16+8). A Milano, priva di Melli - fermato dalla gastrointerite - non bastano i 22 di Shields. Coach Ettore Messina non riesce così a festeggiare con il sorriso il traguardo delle 400 panchine in Eurolega, secondo allenatore di sempre dopo Obradovic. (ANSA).