Basket: Nba; Atlanta batte Golden State, Miami ko

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Trae Young trascina Atlanta (33 punti e 15 assist) nella vittoria 121-110 contro Golden State, nonostante un Klay Thompson da 37 punti e nove triple a bersaglio - bene anche Danilo Gallinari con i suoi 25 punti.

Miami crolla contro New York, perde 103-111 la terza in fila e vede avvicinarsi Philadelphia che passeggia a L.A. contro i Clippers. Minnesota batte Dallas, che non approfitta del passo falso di Utah a Charlotte. Fuori dalla corsa ai playoff e al play-in, vittorie per Washington a Detroit e di Houston a Portland.

A guidare gli Hawks ci pensa ancora una volta neanche a dirlo Trae Young - leader indiscusso di un gruppo in cui tutto ciò che accade in attacco passa dalle sue mani: 33 punti, 12/20 al tiro, 4/9 dall'arco, quattro rimbalzi e addirittura 15 assist.

Discorso a parte invece va fatto per Danilo Gallinari, che ritrova spazio e minuti sul parquet dopo essere rimasto fermo a causa di un fastidio al tendine d'Achille: il n°8 azzurro gioca una delle migliori partite della sua stagione, chiude con 25 punti a referto, 9/20 al tiro (raramente ha avuto occasione di prendere tutte queste conclusioni), cinque rimbalzi e tre assist in 37 minuti in campo. La rotazione ridotta dagli infortuni aiuta, ma la speranza è di vederlo più spesso così coinvolto sul parquet. (ANSA).