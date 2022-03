Basket, Nba: Irving ne fa 50 e Brooklyn vince a Charlotte

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Kyrie Irving è l'uomo della notte (Nba): offre infatti una prestazione da incorniciare e garantisce ai suoi addirittura 50 punti. Un'esagerazione. Il marchio, nella vittoria di Brooklyn sul parquet di Charlotte, è indiscutibilmente il suo. Golden State ritrova il successo dopo cinque ko di fila e a farne le spese sono i Clippers.

Cleveland s'impone per soli 3 punti a Indianapolis, esibendo un Darius Garland da 41 punti. Memphis ha pochi problemi in casa contro con New Orleans, che si arrende per 132-111, mentre Milwaukee - grazie a 39 punti di Giannis Antetokounmpo - piega in trasferta Oklahoma City.

Risultati: Golden State-LA Clippers 112-97 Oklahoma City-Milwaukee 115-142 Charlotte-Brooklyn 121-132 Indiana-Cleveland 124-127 Orlando-Phoenix 99-102 Memphis-New Orleans 132-111. (ANSA).