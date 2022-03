Basket, Nba: Gallinari si fa sentire, Atlanta piega Chicago

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Vittoria fondamentale, nella notte dell'Nba, per Atlanta che, pur priva dell'infortunato John Collins, si affida ancora una volta a un quintetto che comprende Danilo Gallinari: l'azzurro, alla fine, risulterà autore di 11 punti, con 4/10 al tiro e 5 rimbalzi in 30', incidendo nel 130-124 finale su Chicago. Jayson Tatum, con 37 punti, incide ancora di più nella vittoria di Boston sui Memphis Grizzlies, che cadono malgrado i 38 punti di Jamel 'Ja' Morant.

Ai Brooklyn Nets non basta il ritorno di Kevin Durant, che firma 31 punti: il successo va ai Miami Heat grazie a Bam Adebayo, che di punti invece ne garantisce 30. Luka Doncic si scatena contro Golden State e firma 41 punti, lanciando in orbita i Dallas Mavericks. Il derby di Los Angeles va ai Clippers che, grazie anche ai 36 punti di Jackson, travolgono nel secondo tempo i Lakers (132-111). Detroit, infine, vince a Toronto (108-106) e Sacramento fa lo stesso a San Antonio con il punteggio di 115-112.

Risultati: Dallas-Golden State 122-113 San Antonio-Sacramento 112-115 Boston-Memphis 120-107 Brooklyn-Miami 107-113 Toronto-Detroit 106-108 LA Clippers-LA Lakers 132-111 Atlanta-Chicago 130-124. (ANSA).