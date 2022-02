Basket:James,voglio stare nei Lakers fino a termine carriera

(ANSA) - LOS ANGELES, 26 FEB - Sconfitto con i Lakers nel derby di Los Angeles contro i Clippers, Lebron James a fine partita ha tenuto a dire che non è sua intenzione lasciare il team 17 volte campione della Nba. Così ha smentito le voci, diffusesi durante il week end dell'All-Star Game, secondo cui potrebbe lasciare i Lakers, per tornare ai Cleveland Cavaliers dove avrebbe più possibilità di realizzare il sogno di giocare per un anno con il figlio Bronny, talento del basket liceale e possibile futura scelta nel draft Nba.

Ma ora il fenomeno con il numero 6 precisa dicendo che "questa è la franchigia con cui mi vedo, io sono qui, ripeto sono qui.

Io mi vedo con il porpora e l'oro fino a quando potrò giocare".

James, il cui contratto con i Lakers scade tra un anno, con opzione su altri due, ha poi parlato del proprio grande desiderio. "Ho anche un obiettivo, se possibile, ma non so se lo sia, che è quello di giocare con mio figlio -ha aggiunto -, mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe la cosa più eccitante che potrebbe capitarmi, ma non vuol dire che non debba accadere in questa franchigia".

Lebron è ai Lakers dal 2018 e ha vinto il titolo Nba con LA nel 2020. Attualmente il team californiano non attraversa un buon momento ed è soltanto nono nella Western Conference.

