Basket: Italia domani in campo con colori Ucraina su volti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - "Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'Ucraina". Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale italiana di basket, alla conferenza stampa di presentazione della partita di domani sera, al Paladozza di Bologna, tra Italia e Islanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023.

"Abbiamo chiesto alla federazione internazionale di poter intraprendere un'iniziativa di solidarietà - ha spiegato Gianni Petrucci, presidente della Fip -. Si tratta di una manifestazione internazionale, e ancora non abbiamo ricevuto l'autorizzazione. I Mondiali? Se non vinciamo con l'Islanda il percorso sarà tutto in salita". (ANSA).