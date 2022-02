Ucraina: Basket; Villeurbanne non giocherà in Russia

(ANSA) - VILLEURBANNE, 25 FEB - L'Asvel Lione-Villeurbanne non andrà a giocare la prossima settimana in Russia le partite dell' Eurolega di basket contro lo Zenit San Pietroburgo dell'1 maro e con l'Unics Kazan del 3 marzo. Lo ha annunciato il presidente del club, l'ex fuoriclasse Tony Parker. "Ho già parlato con i giocatori prima della partita con l'Alba Berlino (perso 82-80 ndr) - ha detto Parker - e ho detto loro che non andremo in Russia. Con i nostri valori, i miei e quelli del club, mai nella vita andremo in Russia la prossima settimana.

Quando ci riuniremo con l'Eurollega lo ribadiremo. Siamo nel 2022 e cose come quella che sta succedendo non si possono accettare". (ANSA).