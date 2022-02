Basket: 78-61 al Derthona, Milano vince Coppa Italia

L'Armani A/X Olimpia Milano ha vinto per l'ottava volta (la seconda consecutiva) nella sua storia la Coppa Italia di basket. Nella finale giocata a Pesaro ha battuto per 78-61 il Bertram Derthona (squadra neopromossa nella massima serie). Miglior marcatore dell'incontro è stato J.P. Macura della Bertram con 17 punti, per l'Armai è stato invece Niccolò Melli (eletto Mvp) con 14 punti.