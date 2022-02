Basket: Sassari; tutti negativi, pronti per Final eight

(ANSA) - SASSARI, 14 FEB - La Dinamo Banco di Sardegna esce dalla quarantena, archivia il Covid e si prepara alla Final eight di Coppa Italia a Pesaro, con la sfida impossibile che mercoledì la vedrà impegnata nei quarti contro la corazzata Armani Milano. "Oggi verificheremo le condizioni fisiche degli ultimi ragazzi che si sono negativizzati e poi saremo pronti ad affrontare questa competizione cui i giocatori tengono molto.

Proprio la loro voglia di partecipare sopperirà a qualche mancanza che in questo momento abbiamo visto che veniamo fuori da una settimana di covid", spiega il coach Piero Bucchi nella conferenza di presentazione della Final eight. "Cercheremo di fare una buona partita, consapevoli che siamo di fronte a una ottima squadra. Noi non arriviamo da favoriti, vista la nostra condizione e la forza dell'avversario, ma possiamo contare su tanti giocatori e cercheremo di trovare la continuità e l'energia necessaria per affrontare la gara".

La partita fra la Dinamo e Milano aprirà la Final Eight mercoledì alle 18, poi Sassari giocherà l'eventuale semifinale sabato pomeriggio, mentre la finalissima è in programma domenica alle 18. "I ragazzi tenevano molto a raggiungere la Final Eight, si sono sempre impegnati tanto in palestra e agli allenamenti e penso che partecipare alla competizione sia il giusto premio per la loro abnegazione che hanno sempre dimostrato". (ANSA).