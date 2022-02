Sport: Petrucci, va tutelato principio dell'autonomia

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, "condivide e ribadisce il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il cui vertice è rappresentato dal Coni, nei confronti dell'ordinamento statale come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale". E' quanto ha affermato il n.1 della Federbasket nel corso del consiglio federale, in merito allo scambio di missive dei giorni scorsi tra il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

"Pur apprezzando il lavoro sin qui svolto, Petrucci si augura che la stessa Vezzali accolga favorevolmente le richieste avanzate da Gravina - informa la Fip - riguardanti, tra le altre, il sostegno alle società per far fronte all'aumento del costo dell'energia elettrica, il credito di imposta e il tema delle sponsorizzazioni da parte di betting companies".

Petrucci ha poi espresso la sua "grave preoccupazione" per il mancato rinvio della riforma del sistema sportivo e auspica l'apertura di un tavolo di lavoro con il Coni. "Questo per evitare che si ingenerino confusione e contrasti per l'entrata in vigore (1/1/2023) della riforma del lavoro sportivo e dell'istituto del vincolo sportivo. Preoccupa l'impatto che essa potrebbe avere sulle organizzazioni federali, ravvisando la necessità di chiarezza anche in virtù del fatto che una Commissione istituita ad hoc dalla Federazione sta lavorando all'individuazione delle proposte volte alla riforma dei campionati". (ANSA).