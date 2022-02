Eurolega: Ax Milano-Baskonia 89-78

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Vita facile per l'Ax Milano: contro il Baskonia l'Olimpia comanda la gara per 40', la chiude 89-78 e conquista il 17/o successo in Eurolega. Non c'è mai storia al Forum: i baschi approcciano con uno 0/7 dal campo che permette subito alla squadra di Messina di scappar via (21-10 dopo 10') ed escono dagli spogliatoi travolti da un 15-0 che scava un solco di 27 punti (55-28 dopo 25').

Di puro orgoglio il Baskonia di Fontecchio (opaco, 5 punti con 6 tiri) cerca di rientrare con un parziale di 20-5 firmato Costello (23) ma tre triple di Rodriguez (14) spengono i sogni di rimonta. Per Milano ottime prove anche di Melli (13+11, 23 di valutazione), Hall (15), Daniels (13) e Hines (8), premiato ad inizio partita per essere diventato il recordman per i rimbalzi offensivi in Eurolega.

"Abbiamo controllato la partita piuttosto bene - spiega Melli - abbiamo mollato un po' solo negli ultimi 3' di gara e risparmiato un po' di energia". "E' stata una grande partita a lungo -evidenzia coach Messina -, ho sbagliato io qualcosa nel finale nelle rotazioni e pensato troppo presto che fosse finita.

Ma abbiamo complessivamente giocato un gran basket". (ANSA).