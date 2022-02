Basket:Nba; LeBron James torna e trascina Los Angeles Lakers

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Ritorno in campo alla grande per LeBron James (29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) dopo cinque gare d'assenza a causa di un infortunio al ginocchio: i Lakers recuperano così 21 lunghezze di svantaggio e vincono ai supplementari contro i Knicks 122-115.

Vittorie comode per tutte le big: ai Phoenix Suns basta un tempo a Washington (80-95), Milwaukee passeggia a Portland (108-137), successo di Memphis a Orlando (115-135) e Miami condanna al ko Charlotte (86-104). Sorride Sacramento contro gli Oklahoma City Thunder 113-103. (ANSA).