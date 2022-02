Basket: Nba; Nets ancora sconfitti, Chicago leader a Est

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - L'ennesima sconfitta per Brooklyn, la vittoria sul filo di lana per Cleveland e quelle più ampie di Dallas su Philadelphia e Chicago in Indiana sono tra i risultati più importanti delle partite giocate la scorsa notte nel campionato Nba.

I Nets, alla settima sconfitta di fila, sono scesi in campo senza due dei loro tre assi con Kevin Durant che sta ancora riprendendo da una distorsione al ginocchio e James Harden che accusa problemi tendinei, ma anche privi di Aldridge e Harris.

In questa situazione, si sono trovati sotto di venti punti nel terzo quarto, cedendo poi per 125-102, mentre dall'altra parte il rientro di Mitchell dopo otto partite si è fatto sentire, con 27 punti totali e una prestazione brillante.

A Charlotte, la sfida con Cleveland è stata decisa da un finale bollente, con gli ospiti che si sono imposti 102-101 grazie a due tiri liberi segnati a filo di sirena. Tra i migliori in campo, Allen, con 29 punti e 22 rimbalzi. A Dallas, Doncic ha segnato 33 punti ed è andato in tripla doppia portando i Dallas Mavericks alla vittoria per 107-98 su Philadelphia. La stella slovena ha aggiunto 13 rimbalzi e 15 assist, indirizzando presto la partita a favore della sua squadra.

C'è stata poi la quarta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che sono stati sempre avanti rispetto ai Detroit Pistons, imponendosi 102-93. Tatum da solo ha realizzato 24 punti, poco meno dei 31 che hanno segnato gli avversari in tutto il primo tempo. Inutile, nel quarto quarto, il tentativo di risalita dei Pistons. A Toronto, i Raptors hanno ottenuto la quinta vittoria di fila battendo Atlanta per 125-114. Un risultato che lascia aperta per loro la porta dei playoff.

Vittoria senza patemi (122-115) in Indiana per i Chicago Bulls, sempre leader della Eastern Conference. (ANSA).