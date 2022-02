Basket: NBA, Phoenix batte Brooklyn e sono 11 vittorie di fila

(ANSA) - LOS ANGELES, 02 FEB - Sono arrivate a 11 le vittorie consecutive di Phoenix, leader incontrastato in Occidente e trascinata da Devin Booker, autore contro Brooklyn di 35 punti (finale 121-111). Chicago battendo Orlando (126-115) ha consolidato il suo dominio nella Est Conference. Ora ai Suns toccano cinque partite in trasferta, ma sono in stato di grazia.

Non solo Booker (32 punti di media nelle ultime 10 partite): anche Chris Paul ha sfruttato ancora una volta tutta la sua abilità (20 punti, 14 assist) e Mikal Bridges è stato un importante terzo uomo (27 punti e 8 rimbalzi).

Golden State (seconda) ha ottenuto un importante successo in casa di San Antonio (124-120), pur in assenza di Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Andrew Wiggins. Non li ha fatti rimpiangere Jordan Poole (31 punti), mentre a San Antonio non è bastata la bella prestazione di Dejounte Murray (27 pt, 9 assist, 9 rimbalzi). I talentuosi Timberwolves (7/mi) hanno sconfitto (130-115) i Nuggets (6/i) di Nikola Jokic (21 pt, 16 rimbalzi, 8 assist).

A Oriente Chicago, leader senza giocare dopo due sconfitte consecutive da parte degli Heat, non ha perso l'occasione di confermarsi contro Orlando (126-115). Ma ci sono voluti i migliori DeMar DeRozan (29 punti) e Zach LaVine (24) per tenere a bada i Magic. Chicago è ora davanti a Philadelphia, perché Miami (3/a) ha subito la terza sconfitta a Toronto (110-106) con i Raptors (8/vi) guidati da Gary Trent Jr (33 punti). Anche Milwaukee ha dovuto lottare per liberarsi di Washington (112-98). Giannis Antetokounmpo ha dato l'esempio con un'imponente tripla doppia (33 punti, 15 rimbalzi, 11 passaggi).

