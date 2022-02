Basket, Nba: Curry trascina, Gallinari non basta ad Atlanta

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Ventuno punti nel quarto tempo, dei 40 realizzati in tutto il match: Stephen Curry è il trascinatore di Golden State sul campo di Houston, dove è maturata la settima vittoria in fila per i Warriors di San Francisco. Il quinto successo dei Filadelfia Sixers, invece, arriva all'over time, nonostante i 37 punti di Ja Morant. Boston schiaccia Miami sul proprio campo, Cleveland deve soffrire prima di imporsi per soli 3 punti sui New Orleans Pelicans, Sorprendente sconfitta dei Los Angeles Clippers ko a Indianapolis, mentre Toronto vince in Georgia contro Atlanta, con Danilo Gallinari che continua a essere impiegato a partita in corso. L'azzurro è autore di 7 punti, 3 rimbalzi e 2 assist, ma non riesce mai a ritrovare il ritmo-partita. Ko di Portland in trasferta contro Oklahoma City e successo di New York in casa contro Sacramento.

Risultati: Boston-Miami 122-92 New York-Sacramento 116-96 Atlanta-Toronto 100-106 Houston-Golden State 108-122 Oklahoma City-Portland 98-81 Cleveland-New Orleans 93-90 Indiana-LA Clippers 122-116 Filadelfia-Memphis 122-119 (o.t.) (ANSA).