NBA: Milwaukee domina NY, Phoenix fa nove di fila

(ANSA) - LOS ANGELES, 29 GEN - I Miami Heat, vincenti sui LA Clippers 121-114, e i Phoenix Suns, che hanno battuto Minnesota 134-124, continuano la corsa per il comando nella Eastern and Western Conference della NBA. Jimmy Butler, con 26 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, ha portato Miami alla vittoria in Florida, ben supportato da Gabe Vincent (23 punti) e Bam Adebayo (20).

I campioni in carica, i Milwaukee Bucks, hanno dominato largamente i New York Knicks (123-108) e sono passati dal 6/o al 4/o posto in classifica. Giannis Antetokounmpo ha realizzato 38 punti e catturato 13 rimbalzi.

Ad Ovest i Phoenix Suns hanno portato il numero di vittorie consecutive a nove. Devin Booker è stato il capocannoniere della sua squadra, finalista NBA la scorsa stagione, con 29 punti. Il suo compagno di squadra Chris Paul ha firmato una tripla doppia (21 punti, 14 assist, 10 rimbalzi). I Timberwolves sono arrivati ;;a quattro lunghezze nell'ultimo quarto, sul 108-112, ma i Suns hanno poi risposto con un parziale di 14-5 e non essere più raggiunti.

Nel match al vertice tra i Memphis Grizzlies (3/i) e gli Utah Jazz (4/i), i Grizzlies hanno vinto 119-109 con un vivace Ja Morant, autore di una tripla doppia (30 pt, 10 rimbalzi e 10 passaggi). I Grizzlies hanno vinto 15 degli ultimi 18 incontri.

Utah incassa la quarta sconfitta consecutiva, ma conserva comunque il 4/o posto. I Denver Nuggets, continuano la loro buona serie: hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva a New Orleans battendo i Pelicans 116-105 e sono sesti. Per Nikola Jokic una tripla doppia con 29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Quanto ai Lakers, ancora privi di LeBron James, infortunato al ginocchio, hanno ceduto a Charlotte, dove gli Hornets hanno vinto 117-114. (ANSA).