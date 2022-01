Nba: Booker lancia i Suns, Charlotte segna 158 punti

Nella notte Nba, Devin Booker lancia in orbita i Phoenix Suns che, grazie ai suoi 43 punti, si aggiudicano l'ottava vittoria consecutiva. Questa volta a cadere sotto i canestri della medaglia d'oro a Tokyo con la Nazionale statunitense, è Utah. Miami finisce ko in casa contro New York, che approfitta del tracollo di Milwaukee e di Brooklyn per prendersi il comando della classifica a Est. Grazie alle prodezze di Doncic, Dallas piega Portland, ma fanno notizia i 158 punti che Indiana infligge a Charlotte. Vincono i Los Angeles Clippers con un'altra rimonta.

Risultati: Utah-Phoenix 97-105 Brooklyn-Denver 118-124 San Antonio-Memphis 110-118 Atlanta-Sacramento 121-104 Miami-New York 110-96 Portland-Dallas 112-132 Chicago-Toronto 111-105 Cleveland-Milwaukee 115-99 Indiana-Charlotte 126-158 Orlando-LA Clippers 102-111.