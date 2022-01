NBA: Golden State ritrova Thompson e batte Detroit

(ANSA) - LOS ANGELES, 19 GEN - Golden State, guidato da Stephen Curry e Klay Thompson, ha vinto senza forzare (102-86) contro Detroit, mentre Minnesota ha prevalso di misura (112-110) a New York. Questi i risultati degli ultimi incontri in NBA.

Nella sua quinta partita in due anni e mezzo, a causa di due gravi infortuni (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, poi del tendine d'Achille destro) Thompson ha segnato 21 punti (3 assist, 3 rimbalzi). Grazie alla sua presenza Curry può godere di maggiore libertà. Ne ha approfittato raccogliendo 18 punti (8 assist), senza giocare l'ultimo quarto. Contando sui 31 punti accumulati dai due dopo i primi due quarti, i Warriors erano in vantaggio 66-38 all'intervallo. In assenza di Draymond Green (problemi ad un polpaccio), Andrew Wiggins ha interpretato perfettamente il ruolo di terzo uomo (19 pt) per Golden State, che consolida il suo secondo posto a Owest, dietro a Phoenix. Con la maglia dei Pistons si è distinta la riserva Rodney McGruder (29 punti).

Male il N.1 dell'ultimo draft, il rookie Cade Cunningham (8 punti).

A New York, i Timberwolves hanno avuto la meglio sui Knicks, grazie in particolare a Karl-Anthony Towns (20 punti), che ha riportato in vantaggio la sua squadra a 29,3 secondi dalla fine (111-109). New York non è più riuscita a reagire. Nel finale è stato Kemba Walker, tornato dopo aver saltato nove partite a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, a trascinare i Knicks con 10 punti (19 in totale). Ma Minnesota aveva le risorse, con Anthony Edwards (21 punti) e D'Angelo Russell (17 punti), per strappare questa sesta vittoria in otto partite e salire al settimo posto all'Ovest, con un record identico a quello dei Lakers, ottavi. New York rimane all'11/o posto nella Conférence Est (22-23). (ANSA).