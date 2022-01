Golf e basket, Bolt gioca in campagna pubblicitaria

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un Usain Bolt in versione giocatore di basket, con tanto di tiro dalla lunetta. E poi un Usain Bolt in versione golfista, con un "putt" imbucato con tanto di immagini con la sua esultanza tipica. L'ex velocista giamaicano è tornato ad essere il protagonista degli spot di Allianz Direct. Nella nuova campagna europea, che inaugura la comunicazione del 2022 della compagnia, Bolt si destreggia nel basket come nel golf, sport per lui fino ad oggi inusuali.

